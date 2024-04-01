У мережі UPG стартує продаж брендового ДП з миючими та захисними властивостями

Національна мережа АЗК UPG розширила свій портфель преміального пального високоякісним брендовим дизелем із поліпшеними властивостями. Йдеться про додавання компоненту, який очищує та оберігає паливну систему авто, а також позитивно впливає на роботу двигуна, підтримуючи його в найліпшому стані.

upgDIESEL – американського походження. Мережа АЗК UPG вже не раз заявляла про удосконалені якісні характеристики пального зі США, безперебійні поставки якого налагодила після широкомасштабного вторгнення. Тоді це стало прецедентом на українському ринку. Серед основних переваг продукту — його високе цетанове число та ультранизький вміст сірки. Варто зауважити, що такі показники досягаються виключно завдяки високотехнологічній технології виробництва безпосередньо на нафтопереробному заводі. Раніше в UPG повідомляли, що поставляють пальне напряму з найбільшої нафтової компанії Північної Америки.

Як і всі види пального в мережі, дизель із поліпшеними властивостями відповідає українським нормам ДСТУ та екологічному стандарту Євро-5.

Що ви отримаєте, обравши upgDIESEL?

відновлення та підтримку ресурсу двигуна;

зменшення ризику виникнення несправностей та позапланового ТО;

економію пального, адже його розхід стає меншим;

комфорт та впевненість на дорозі.

"Відтепер на стелах наших АЗК є і брендове дизельне пальне. Переконані, що ця новина потішить українських водіїв, які давно очікували на його появу. Тож навіть до нашої комунікаційної складової ми додаємо слово "нарешті". Сьогодні портфель UPG на сто відсотків складається з найкращих продуктів, які лише існують на світовому ринку. Ми досягли сталої якості, чим дуже пишаємося. Адже ніщо так не заряджає команду, як можливість пропонувати українцям найкраще", — коментує в.о. маркетинг-директора компанії Катерина Дробілко.

Заправитися брендовим дизелем можна вже сьогодні на кожному автозаправному комплексі мережі UPG.