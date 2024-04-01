В сети UPG стартуют продажи брендового ДТ с моющими и защитными свойствами

Национальная сеть АЗК UPG расширила свой портфель премиального топлива высококачественным брендовым дизелем с улучшенными свойствами. Речь идет о добавлении компонента, который очищает и оберегает топливную систему авто, а также оказывает положительное влияние на работу двигателя, поддерживая его в наилучшем состоянии.

upgDIESEL – американского происхождения. Компания уже не раз заявляла об усовершенствованных качественных характеристиках топлива из США, бесперебойные поставки которого наладила после широкомасштабного вторжения. Тогда это стало прецедентом на украинском рынке. Среди основных преимуществ продукта – его высокое цетановое число и ультранизкое содержание серы. Следует отметить, что такие показатели достигаются исключительно благодаря высокотехнологичной технологии производства непосредственно на нефтеперерабатывающем заводе. Ранее в UPG сообщали, что поставляют топливо напрямую из крупнейшей нефтяной компании Северной Америки.

Как и все виды топлива в сети, дизель с улучшенными свойствами отвечает украинским нормам ДСТУ и экологическому стандарту Евро-5.

Что вы получите, выбрав upgDIESEL?

восстановление и поддержание ресурса двигателя;

уменьшение риска возникновения неисправностей и внепланового ТО;

экономию топлива, ведь его расход становится меньше;

комфорт и уверенность на дороге.

"Отныне на стелах наших АЗК есть и брендовое дизельное топливо. Уверены, что эта новость порадует украинских водителей, которые давно ожидали его появления. Так что даже к нашей коммуникационной составляющей мы добавляем слово "наконец-то". Сегодня портфель UPG полностью состоит из лучших товаров, которые только существуют на мировом рынке. Мы достигли устойчивого качества, чем очень гордимся. Ведь ничто так не заряжает команду, как возможность предлагать украинцам лучшее", — комментирует и.о. маркетинг-директора компании Екатерина Дробилко.

Заправиться брендовым дизелем можно уже сегодня на каждом автозаправочном комплексе UPG.