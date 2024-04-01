ua en ru
Пн, 01 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В сети UPG стартуют продажи брендового ДТ с моющими и защитными свойствами

Понедельник 01 апреля 2024 11:00 promo
UA EN RU
В сети UPG стартуют продажи брендового ДТ с моющими и защитными свойствами

Национальная сеть АЗК UPG расширила свой портфель премиального топлива высококачественным брендовым дизелем с улучшенными свойствами. Речь идет о добавлении компонента, который очищает и оберегает топливную систему авто, а также оказывает положительное влияние на работу двигателя, поддерживая его в наилучшем состоянии.

upgDIESEL – американского происхождения. Компания уже не раз заявляла об усовершенствованных качественных характеристиках топлива из США, бесперебойные поставки которого наладила после широкомасштабного вторжения. Тогда это стало прецедентом на украинском рынке. Среди основных преимуществ продукта – его высокое цетановое число и ультранизкое содержание серы. Следует отметить, что такие показатели достигаются исключительно благодаря высокотехнологичной технологии производства непосредственно на нефтеперерабатывающем заводе. Ранее в UPG сообщали, что поставляют топливо напрямую из крупнейшей нефтяной компании Северной Америки.

Как и все виды топлива в сети, дизель с улучшенными свойствами отвечает украинским нормам ДСТУ и экологическому стандарту Евро-5.

Что вы получите, выбрав upgDIESEL?

  • восстановление и поддержание ресурса двигателя;
  • уменьшение риска возникновения неисправностей и внепланового ТО;
  • экономию топлива, ведь его расход становится меньше;
  • комфорт и уверенность на дороге.

"Отныне на стелах наших АЗК есть и брендовое дизельное топливо. Уверены, что эта новость порадует украинских водителей, которые давно ожидали его появления. Так что даже к нашей коммуникационной составляющей мы добавляем слово "наконец-то". Сегодня портфель UPG полностью состоит из лучших товаров, которые только существуют на мировом рынке. Мы достигли устойчивого качества, чем очень гордимся. Ведь ничто так не заряжает команду, как возможность предлагать украинцам лучшее", — комментирует и.о. маркетинг-директора компании Екатерина Дробилко.

Заправиться брендовым дизелем можно уже сегодня на каждом автозаправочном комплексе UPG.

Читайте РБК-Украина в Google News
NEWS
Более 700 оккупантов и 32 артсистемы. Генштаб обновил потери РФ в Украине
Более 700 оккупантов и 32 артсистемы. Генштаб обновил потери РФ в Украине
DAILY
Ярослав Юрчишин: Нет гарантии, что информация в Telegram не выдается спецслужбам РФ
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Ярослав Юрчишин: Нет гарантии, что информация в Telegram не выдается спецслужбам РФ