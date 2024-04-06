У мережі шириться фейк про Житомирський ТЦК: причетна російська пропаганда

У мережі з'явилося відео, де жінка українською мовою скаржиться, що нібито їй відмовили у виплаті за загиблого чоловіка на фронті. При цьому поширювати ролик почала пропаганда РФ.

"Така особа не зверталася до Житомирського ТЦК та СП за оформленням виплат. Документ на відео не відповідає стандартам діловодства ЗСУ", - повідомив заступник начальника сектору соціальних виплат Житомирського ТЦК та СП Олександр Негерей.

Він пояснив, що ТЦК не займаються призначенням грошової допомоги та її розмірами, а також не є розпорядниками бюджетних коштів.

"Головна мета ворога - дискредитувати роботу ТЦК використовуючи фейкові відео, які розповсюджуються у соцмережах. Все це направлено для зриву мобілізації", - вважають у військкоматі.