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В сети распространяется фейк о Житомирском ТЦК: причастна российская пропаганда

Фото: в Житомирском ТЦК опровергли фейк о выплатах за гибель военных (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В сети появился фейк о Житомирском областном территориальном центре комплектования. Ложную информацию распространяет российская пропаганда.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Житомирский областной ТЦК и СП в Facebook.

В сети появилось видео, где женщина на украинском языке жалуется, что якобы ей отказали в выплате за погибшего мужа на фронте. При этом распространять ролик начала пропаганда РФ.

"Такое лицо не обращалось в Житомирский ТЦК и СП за оформлением выплат. Документ на видео не соответствует стандартам делопроизводства ВСУ", - сообщил заместитель начальника сектора социальных выплат Житомирского ТЦК и СП Александр Негерей.

Он пояснил, что ТЦК не занимаются назначением денежной помощи и ее размерами, а также не являются распорядителями бюджетных средств.

"Главная цель врага - дискредитировать работу ТЦК используя фейковые видео, которые распространяются в соцсетях. Все это направлено для срыва мобилизации", - считают в военкомате.

 

Скандалы с ТЦК

Напомним, 6 февраля в сети появилось видео, на котором видно, как толпа окружила автомобиль и пытается избить сидящую за рулем женщину. Инцидент произошел в селе Космач Ивано-Франковской области. Позже пострадавшая женщина сообщила, что дорогу перекрыли местные жительницы, считавшие, что она якобы является "наводчицей" ТЦК.

Также недавно в Закарпатской области мужчина попытался совершить самоубийство на территории ТЦК, инициировали проверку.

Кроме того, вспыхнул скандал с участием начальника ТЦК в Ровенской области. В сети появились кадры, снятые во время секретного видеонаблюдения в служебном помещении.

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ЖитомирТЦКФейки