В сети распространяется фейк о Житомирском ТЦК: причастна российская пропаганда

В сети появилось видео, где женщина на украинском языке жалуется, что якобы ей отказали в выплате за погибшего мужа на фронте. При этом распространять ролик начала пропаганда РФ.

"Такое лицо не обращалось в Житомирский ТЦК и СП за оформлением выплат. Документ на видео не соответствует стандартам делопроизводства ВСУ", - сообщил заместитель начальника сектора социальных выплат Житомирского ТЦК и СП Александр Негерей.

Он пояснил, что ТЦК не занимаются назначением денежной помощи и ее размерами, а также не являются распорядителями бюджетных средств.

"Главная цель врага - дискредитировать работу ТЦК используя фейковые видео, которые распространяются в соцсетях. Все это направлено для срыва мобилизации", - считают в военкомате.