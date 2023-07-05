ua ru
Ср, 05 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В сети сообщают об ударе по зданию администрации оккупированной Волновахи

Новина українською →
Волноваха, Среда 05 июля 2023 19:05
В сети сообщают об ударе по зданию администрации оккупированной Волновахи Фото: Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Сегодня по оккупированной российскими войсками Волновахе в Донецкой области был нанесен удар. Пострадало здание местной администрации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

"Последствия обстрела здания городской администрации в Волновахе", - говорится в сообщении.

В сети сообщают об ударе по зданию администрации оккупированной Волновахи

Фото: последствия удара (t.me/itsdonetsk)

Отмечается, что в результате удара могут быть жертвы. Больше никакой информации о последствиях удара пока нет.

Ситуация в Волновахе

Город был захвачен российскими войсками весной 2022 года. Оккупанты наносили массированные удары по инфраструктуре Волновахи, в результате чего город значительно пострадал.

Напомним, что вчера в оккупированных Донецке и Макеевке прогремели мощные взрывы. Местные жители опубликовали последствия попадания.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Донецкая область Волноваха Война в Украине
NEWS
Чем грозит повреждение реакторов на ЗАЭС: ответ эксперта
Чем грозит повреждение реакторов на ЗАЭС: ответ эксперта
DAILY
Александр Харченко: По Запорожской АЭС теоретически есть два больших негативных сценария
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Александр Харченко: По Запорожской АЭС теоретически есть два больших негативных сценария