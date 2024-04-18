В мережі повідомляють про пожежу на газогоні у Харківській області

Близько 20:30 четверга, 18 квітня, у соціальних мережах почали поширюватись відео з пожежею на газопроводі у Харківській області.

Як пишуть у мережі, вибух стався близько 18:30 на газовому замірному вузлі високого тиску.

Станом на 20:40 офіційні джерела не повідомляли про постраждалих або причини НП.

За даними місцевих ЗМІ, аварія трапилась у селі Копанка Донецької територіальної громади Ізюмського району.

Як розповів один з робітників газодобувної компанії аварія виникла внаслідок пориву трубопроводу. За його словами, вона не є масштабною, а загоряння буде ліквідоване після того, як тільки вигорить газ, що був у трубопроводі від найближчої заслінки до місця пориву.

"Прорвало трубу. Тиск високий, тому так яскраво й горить. Уже все перекрили", - сказав він.

Нагадаємо, під час масованої повітряної атаки росіян вранці 11 квітня два підземних газових сховища України потрапили під удар.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.