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В мережі повідомляють про пожежу на газогоні у Харківській області

Ілюстративне фото: на газопроводі в Харківській області стався вибух 18 квітня (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

У Харківській області сьогодні, 18 квітня, стався порив газопроводу високого тиску.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канали та місцеве видання "Думка".

Близько 20:30 четверга, 18 квітня, у соціальних мережах почали поширюватись відео з пожежею на газопроводі у Харківській області.

Як пишуть у мережі, вибух стався близько 18:30 на газовому замірному вузлі високого тиску.

Станом на 20:40 офіційні джерела не повідомляли про постраждалих або причини НП.

За даними місцевих ЗМІ, аварія трапилась у селі Копанка Донецької територіальної громади Ізюмського району.

Як розповів один з робітників газодобувної компанії аварія виникла внаслідок пориву трубопроводу. За його словами, вона не є масштабною, а загоряння буде ліквідоване після того, як тільки вигорить газ, що був у трубопроводі від найближчої заслінки до місця пориву.

"Прорвало трубу. Тиск високий, тому так яскраво й горить. Уже все перекрили", - сказав він.

Нагадаємо, під час масованої повітряної атаки росіян вранці 11 квітня два підземних газових сховища України потрапили під удар.

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ДСНСХарківВибухГаз