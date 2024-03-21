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У мережі повідомляють про падіння літака у Таганрозі: подробиці

Ілюстративне фото: у російському Таганрозі впав літак (росЗМІ)
Автор: Наталія Кава

У російському місті Таганрог ймовірно вдень четверга, 21 березня, впав літак поруч з аеродром.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські пропагандистські Telegram-канали.

У місцевих пабліках пишуть, що неподалік лиману літак впав у траву й почалася пожежа. Також відомо, що на місце летять рятувальні гелікоптери.

Окрім цього на опублікованих відео та фото видно, що над здіймається стовб темного диму. Також жителі міста повідомляють, що бачили у небі слід від польоту літака, однак сам літак не було видно.

Варто зауважити, що на території Таганрога є військовий аеродром "Таганрог-Центральний". Там є дві злітно-посадкові смуги: одна бетонна й одна запасна ґрунтова.

Удар по Енгельсу

В ніч на 20 березня у російському місті Енгельс Саратовської області РФ пролунали вибухи. У мережі повідомляли про "прильоти", а жителі публікували "гучні" відео з вибухами.

Місцева влада заявила про атаку безпілотників та відзвітувала, що нібито всі безпілотники "були збиті над містом". Місцеві жителі у соцмережах не погодилися з цим.

Джерела РБК-Україна у спецслужбах повідомили, що вибухи в Енгельсі були роботою Головного управління розвідки Міноборони. Результати бойової роботи уточнюються.

Додамо, що в Енгельсі знаходиться військово-повітряна база Росії - "Енгельс-2". Там базуються стратегічні бомбардувальники, які завдають ударів по Україні.

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