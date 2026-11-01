У мережі поширюють чутки про загрозу епідемій в Києві: в МОЗ зробили заяву

Нагадаємо, що у чотирьох районах Києва через знеструмлення водопровідного об’єкта знижували тиск води, через що в деяких будинках тимчасово припинялося водопостачання.

До цього російські дрони здійснили три влучання в один із об'єктів критичної інфраструктури Києва, що призвело до масштабного знеструмлення та падіння тиску в столичній системі водопостачання.