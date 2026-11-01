У мережі поширюють чутки про загрозу епідемій в Києві: в МОЗ зробили заяву

У Києві на тлі відключень світла в мережі з'явилася інформація про нібито загрозу епідемій інфекцій, проте спалахів небезпечних захворювань не зафіксовано.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДУ "Київський міський ЦКПХ МОЗ".
Спеціалісти постійно моніторять епідемічний стан та якість питної води в місті.
Станом на 1 листопада 2026 року в Києві не зареєстровано жодних випадків холери, дизентерії, черевного тифу чи вірусного гепатиту А.
У Центрі наголошують, що оцінка потенційних ризиків - це планова превентивна робота, а не прогноз виникнення епідемії.
Стабілізаційні чи екстрені знеструмлення самі по собі не означають автоматичного погіршення санітарної ситуації чи проблем із водопостачанням.
Рекомендації для мешканців Києва:
У разі перебоїв з водопостачанням використовуйте для пиття бутильовану або знезаражену воду, пам'ятаючи, що кип'ятіння не усуває хімічне забруднення.
Регулярно та ретельно мийте руки з милом для дотримання особистої гігієни.
Використовуйте лише безпечну воду для миття овочів, фруктів та посуду.
При появі будь-яких симптомів кишкових інфекцій своєчасно звертайтеся за медичною допомогою.
Нагадаємо, що у чотирьох районах Києва через знеструмлення водопровідного об’єкта знижували тиск води, через що в деяких будинках тимчасово припинялося водопостачання.
До цього російські дрони здійснили три влучання в один із об'єктів критичної інфраструктури Києва, що призвело до масштабного знеструмлення та падіння тиску в столичній системі водопостачання.