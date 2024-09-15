У мережі показали перші супутникові знімки Курської області після контратаки росіян

Видання показало знімки зі супутника Глушківського району Курської області, де нещодавно росіяни почали наступальні дії. Там на лівому березі річки Сейм з'явилися два нові понтонні мости.

На знімках можна помітити, що між 7 та 14 вересня російські військові збудували нову понтонну переправу у селі Званне та відновили ще одну на колишньому місці, між селами Званне та Глушкове.

За півтора кілометра на південь від відновленої переправи на знімку за 14 вересня можна побачити сліди масштабної пожежі.