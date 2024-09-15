UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У мережі показали перші супутникові знімки Курської області після контратаки росіян

Фото: з'явилися супутникові знімки Курської області після контратаки росіян (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

З'явилися перші супутникові знімки після контратаки російських військ у Курській області. Зафіксовано пожежа біля одного з нових мостів біля річки Сейм.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Видання показало знімки зі супутника Глушківського району Курської області, де нещодавно росіяни почали наступальні дії. Там на лівому березі річки Сейм з'явилися два нові понтонні мости. 

На знімках можна помітити, що між 7 та 14 вересня російські військові збудували нову понтонну переправу у селі Званне та відновили ще одну на колишньому місці, між селами Званне та Глушкове.

За півтора кілометра на південь від відновленої переправи на знімку за 14 вересня можна побачити сліди масштабної пожежі.

 

 

Бої у Курській області

З 6 серпня у Курській області триває наступальна операція Сил оборони України. У Курській області була створена військова комендатура.

Україна контролює понад 100 населених пунктів. Як пояснював президент Володимир Зеленський, операція ЗСУ у Курській області відвернула загрозу для північних областей України.

Днями стало відомо, що росіяни проводять контратаки у Курській області РФ. За словами Володимира Зеленського, операція у Курській області йде за планом.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяКурська областьПожежа