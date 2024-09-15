RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В сети показали первые спутниковые снимки Курской области после контратаки россиян

Фото: появились спутниковые снимки Курской области после контратаки россиян (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Появились первые спутниковые снимки после контратаки российских войск в Курской области. Зафиксирован пожар возле одного из новых мостов у реки Сейм.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Издание показало снимки со спутника Глушковского района Курской области, где недавно россияне начали наступательные действия. Там на левом берегу реки Сейм появились два новых понтонных моста.

На снимках можно заметить, что между 7 и 14 сентября российские военные построили новую понтонную переправу в селе Званное и возобновили еще одну на прежнем месте между селами Званное и Глушково.

В полутора километрах южнее восстановленной переправы на снимке за 14 сентября можно увидеть следы масштабного пожара.

 

 

 

Бои в Курской области

С 6 августа в Курской области идет наступательная операция Сил обороны Украины. В Курской области была создана военная комендатура.

Украина контролирует более 100 населенных пунктов. Как объяснял президент Владимир Зеленский, операция ВСУ в Курской области предотвратила угрозу для северных областей Украины.

На днях стало известно, что россияне проводят контратаки в Курской области. По словам Владимира Зеленского, операция в Курской области идет по плану.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияКурская областьПожар