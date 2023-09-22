У мережі показали момент "прильоту" по штабу росіян у Севастополі (відео)

Українські військові сьогодні, 22 вересня, атакували штаб Чорноморського флоту окупантів у Севастополі. З'явилося відео моменту удару.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міського голову Хмельницького Олександра Симчишина у Telegram та " Радіо Свобода ".

Мер оприлюднив відео, на якому можна помітити, як по будівлі штабу РФ було, ймовірно, завдано ракетного удару.

Також журналісти "Радіо Свобода" показали фото, на якому видно ракету, що летить у напрямку штабу окупантів.

Фото: ЗСУ завдали ударів по штабу РФ у Севастополі (t.me/krymrealii)

Удар по штабу РФ у Севастополі

Нагадаємо, сьогодні, 22 вересня, у Севастополі пролунали вибухи. Так звана "влада" міста почала писати про удар по штабу Чорноморського флоту РФ.

Пізніше в мережі показали відео, на яких можна помітити, що будівля сильно пошкоджена.

Більш детально про успішний удар ЗСУ можете дізнатисяу матеріалі РБК-Україна.