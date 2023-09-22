В сети показали момент "прилета" по штабу россиян в Севастополе (видео)

Украинские военные сегодня, 22 сентября, атаковали штаб Черноморского флота оккупантов в Севастополе. Появилось видео момента удара.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на городского главу Хмельницкого Александра Симчишина в Telegram и " Радио Свобода ".

Мэр обнародовал видео, на котором можно заметить, как по зданию штаба РФ был, вероятно, нанесен ракетный удар.

Также журналисты "Радио Свобода" показали фото, на котором виднеется ракета, летящую в направлении штаба оккупантов.

Фото: ВСУ нанесли удары по штабу РФ в Севастополе (t.me/krymrealii)

Удар по штабу РФ в Севастополе

Напомним, сегодня, 22 сентября, в Севастополе прогремели взрывы. Так называемые "власти" города начали писать об ударе по штабу Черноморского флота РФ.

Позже в сети показали видео, на которых можно заметить, что здание сильно повреждено.

Более детально об успешном ударе ВСУ можете узнать в материале РБК-Украина.