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В сети показали момент "прилета" по штабу россиян в Севастополе (видео)

Севастополь, Пятница 22 сентября 2023 21:21
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В сети показали момент "прилета" по штабу россиян в Севастополе (видео) Фото: в сети показали момент "прилета" по зданию штаба россиян в Севастополе (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украинские военные сегодня, 22 сентября, атаковали штаб Черноморского флота оккупантов в Севастополе. Появилось видео момента удара.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на городского главу Хмельницкого Александра Симчишина в Telegram и "Радио Свобода".

Мэр обнародовал видео, на котором можно заметить, как по зданию штаба РФ был, вероятно, нанесен ракетный удар.

Также журналисты "Радио Свобода" показали фото, на котором виднеется ракета, летящую в направлении штаба оккупантов.

В сети показали момент &quot;прилета&quot; по штабу россиян в Севастополе (видео)Фото: ВСУ нанесли удары по штабу РФ в Севастополе (t.me/krymrealii)

Удар по штабу РФ в Севастополе

Напомним, сегодня, 22 сентября, в Севастополе прогремели взрывы. Так называемые "власти" города начали писать об ударе по штабу Черноморского флота РФ.

Позже в сети показали видео, на которых можно заметить, что здание сильно повреждено.

Более детально об успешном ударе ВСУ можете узнать в материале РБК-Украина.

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