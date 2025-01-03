У мережі показали авіабомби AASM Hammer на українських Су-25: ЗМІ пояснили перевагу для ЗСУ

Що передувало

У соцмережах з'явилось відео, на якому вперше продемонстровано бойове застосування французьких керованих авіабомб AASM Hammer із модифікованих штурмовиків Су-25 Повітряних Сил ЗСУ.

Варто зауважити, що раніше у мережі вже ширилась інформація про застосування цих бомб і "апгрейд" Су-25. Однак на новому відео вперше показано детальне їх використання.

Що це може значити для ЗСУ

Як зауважили у Defense Express, застосування цих авіабомб точно свідчить про проведену модифікацію на українських СУ-25. На відео показано два таких літаки. Один Су-25 в бойовому вильоті може взяти дві AASM Hammer.

Водночас, механіка скиду AASM Hammer із Су-25 теж досить специфічна. Пуск бомби відбувається з кабрування, для чого на Су-25 необхідно підняти ніс догори під певним кутом, а до точки скиду літаки летять на малій висоті.

На відео можна побачити, що з Су-25 скидають також і "морські" бомби AASM Hammer. Вони мають певну особливість - такі бомби мають бетонне покриття для того, щоб мінімізувати ерозію в умовах відкритого моря, така практика прийнята на авіаносцях ВМС США.

Ймовірно, на відео показано літо минулого року, що хронологічно співпадає з появою першого повідомлення про "апгрейд" Су-25 під французькі бомби AASM Hammer.

У Defense Express вважають, що можливість використання французьких керованих авіабомб дає нашій штурмовій авіації певну перевагу над штурмовиками ВКС РФ. Адже самі росіяни бідкаються, що їх Су-25 так і не були адаптовані для застосування керованих бомб з модулями УМПК.

AASM Hammer для України

Варто нагадати, у Франції на початку 2024 року заявили, що передадуть Україні близько 50 авіабомб AASM Hammer щомісяця. Постачання, ймовірно, почались, у січні 2024 року і триватимуть щонайменше до кінця року. Це значить, що українські військові отримають щонайменше 600 французьких керованих авіаційних бомб.