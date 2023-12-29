У мережі пишуть про збитий Ту-22М3 у Курській області. Чи можливо це: думки експертів

При підготовці матеріалу використовувалися: публікації українських Telegram-пабліків, коментарі джерела у Силах оборони, а також військових експертів Олександра Коваленка та Олександра Мусієнка.

Що пишуть у мережі

Про можливе ураження літака повідомила ціла низка українських Telegram-пабліків. За їхніми даними, борт раптово зник із радарів.

Журналіст Андрій Цаплієнко розмістив скрін, можливо, одного із російських каналів.

"З'явилася інформація про збиття Ту-22М3, який щойно пускав ракети по Україні. Ймовірно, належить до 52-го важкого бомбардувального авіаційного полку, який убивав мирних людей у Кременчуці, Умані та Дніпрі, - перевіряємо", - написав він.

Зазначимо, російський Telegram-канал Fighterbomber, який зазвичай одним із перших повідомляє про втрати авіації, поки що мовчить.

Що відомо про літаки Ту-22М3

Надзвуковий бомбардувальник Ту-22М3 застосовується з перших місяців російського вторгнення в Україну. Зокрема, для ударів ракетами Х-22 один літак може взяти на борт до трьох таких ракет.

Ту-22М3 здатний підніматися на максимальну висоту близько 13 000 метрів, розвиває швидкість до 2300 км/год, а дальність польоту оцінюється 6 800 км. Ракети Х-22 можуть вражати цілі на відстані до 600 км, вони розвивають швидкість до понад 4 000 км/год, сповільнюючись на термінальній ділянці до понад 2 000 км/год і атакуючи ціль за балістичною траєкторією з висоти близько 60 км.

Все це у комплексі дозволяє уникати значного наближення до кордону України і, відповідно, не заходити у радіус дії нашої протиповітряної оборони. Проте не секрет, що можливості української ППО розширюються.

Чи здатна Україна збити такий літак?

Теоретично, так. За словами військово-політичного оглядача групи "Інформаційний спротив" Олександра Коваленка, щось схоже було реалізовано у травні.

"Збити Ту-22 у Курській області цілком реально. Але потрібно дочекатися офіційних повідомлень і лише після цього вже робити якісь відповідні висновки. Подібного типу операції наші Повітряні сили проводили у травні, коли одночасно у Брянській області були збиті літаки Су-34 та Су-35, два вертольоти РЕБ Мі-8МТПР-1 та один Мі-8", - зазначив він у коментарі РБК-Україна.

З Курської області літаки Ту-22М3 атакують не вперше. Очевидно, українські сили мають розуміння, де вони базуються, звідки злітають і яка приблизна траєкторія польоту. Стратегічна авіація цього типу базується на аеродромах "Шайковка" (Калузька область), "Сольци" (Новгородська область) та "Моздок" (Північна Осетія), пояснює керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

"З урахуванням того, що вони давно застосовуються Росією, ми можемо виходити з того, що вся необхідна інформація є. У принципі, ми можемо вирахувати та оцінити їх можливості. Далі вже йде робота щодо виявлення можливостей збити такий борт. Якщо ми кажемо про Patriot, то вони перехоплюють цілі на дальності 80 км", - наголосив він у розмові з виданням.

Іншими словами, якщо літак підходить на таку відстань, то загалом ЗРК може його перехопити.

"Ми ж бачили минулого тижня ураження літаків над окупованими територіями і навіть над Чорним морем. І ми припускаємо, що наші можливості розширюються. Тому я не можу виключати, що і в цьому випадку йдеться про таку спецоперацію, яка враховувала ті дані та показники, про які я говорю. А далі справа за технікою виконання. Не факт, що ми про неї дізнаємося в деталях", - додав експерт.

З цієї точки зору новину про можливе перехоплення літака дальньої авіації можна назвати неочікуваною, оскільки противник також ознайомлений із можливостями ЗРК на озброєнні України. Адже одночасно з ракетними атаками повітря піднімаються літаки далекого радіолокаційного виявлення (ДРЛО), проводячи досить потужну розвідку.

"Але, як виявляється, Patriot може дуже швидко розгортатись. І це видно на прикладі, коли Росія обстрілює Київ балістичними ракетами: повітряної тривоги ще немає, а вже чути виходи ракет Patriot", - зазначив Мусієнко.

Чи могла Росія сама збити свій Ту-22М3?

Опитані РБК-Україна експерти сумніваються в цьому.

"Я не думаю, що friendly fire (дружній вогонь, - ред.) можливий, тому що це дуже велика ціль. І російській ППО важко помилитися, прийнявши його за якийсь український об'єкт. Це досить великий літак, який досить складно сплутати, наприклад, з українським МіГ-29 чи якимось дроном", - розповів Олександр Коваленко.

На думку Мусієнка, росіяни точно мали бачити, що це їхній літак на радарі.

"Мені здається, відбувається щось цікаве. Але маю сумніви, що це був дружній вогонь", - додав він у розмові з виданням.

РБК-Україна звернулося за коментарем до джерел у Силах оборони.

"Можливо, випадково спрацювало російське ППО. Ми не знаємо, чому ці "Ту" зникли з радарів", - зазначив один із співрозмовників.

Докладніше про літаки Ту-22МЗ і про те, як вони загрожують Україні, читайте в окремому матеріалі.

Росія вранці 29 грудня завдала найбільшого удару по містах України з початку повномасштабного вторгнення в 2022 році. Вранці повідомлялося про запуск понад сотні ракет, атаки тривали протягом дня.

Наразі відомо про загибель близько 20 осіб. Ще кілька десятків поранено. Під удари потрапили Київ, Дніпро, Львів, Харків, Запоріжжя, Одеса, Конотоп та Сміла.

РБК-Україна також публікувало фото наслідків прильотів в українських містах.