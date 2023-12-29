Київ, Дніпро, Харків, Одеса, Львів. Наслідки наймасованішого удару по Україні: фото

Російська Федерація завдала наймасовішої повітряної атаки з початку повномасштабного вторгнення в Україну. Загалом противник застосував 158 засобів, збити вдалося не всі і в кількох містах є прильоти.

Про наслідки цієї атаки - у добірці РБК-Україна .

При підготовці матеріалу використовувалися: дані Повітряних сил України, інформація та фото від обласних військових адміністрацій та прокуратур, ексклюзивні фото РБК-Україна.

Сьогодні росіяни атакували об'єкти критичної інфраструктури, промислові та військові об'єкти. Не обійшлось без жертв. На даний момент відомо про понад 10 загиблих.

Спершу були запуски "шахедів" на західні регіони. Близько 03:00 ворог підняв у повітря 18 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, які запустили щонайменше 90 крилатих ракет -101/Х-555/Х-55.

З Курської області українські міста атакували далекі бомбардувальники Ту-22М3, які випустили вісім крилатих ракет Х-22/Х-32 у напрямку північних та центральних областей. Одночасно вдарили по Харкову зенітними керованими ракетами С-300.

Загалом росіяни випустили не менше 14 ракет, що летіли балістичною траєкторією - С-300/С-400/Іскандер-М з окупованого Криму, Курської та Білгородської областей. Вранці винищувачі МіГ-31К вдарили п'ятьма аеробалістичними ракетами "Кинжал". А Су-35 застосували чотири протирадіолокаційні ракети Х-31П та одну Х-59.

За попередніми даними, загалом Росія застосувала 158 засобів повітряного нападу: ракети різних типів та ударні БПЛА. Повітряні сили у взаємодії із підрозділами Сил оборони знищили:

27 ударних БПЛА Shahed-136/131

87 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55

Про перехоплення балістичних "Кинжалів" не повідомляється. Загалом прильоти зафіксовано у низці міст, переважно в обласних центрах.

Київ

Над Києвом сьогодні збили близько 30 повітряних цілей. Внаслідок атаки пошкоджено будівлю станції метро "Лук'янівська". Її тимчасово закривали, але станом зараз вона відновила роботу.

Фото: приліт біля станції метро "Лук'янівська" (Віталій Носач/РБК-Україна)

Крім того, у Шевченківському районі пошкоджено недобудований бізнес-центр , житловий будинок, а також були пожежі на території гаражів, складських приміщень та у нежитловій забудові.

Фото: біля недобудованого бізнес-центру (Віталій Носач/РБК-Україна)

Крім того, у Подільському районі палав великий склад, зараз там шукають людей, за даними ДСНС, до 10 осіб можуть перебувати під завалами.

Фото: пошкоджені склади у Подільському районі (Віталій Носач/РБК-Україна)

У Святошинському районі була пожежа у незаселеній висотці, також згоріли три авто, а в Дарницькому пошкоджено багатоповерхівку та приватний будинок.

Фото: наслідки інших прильотів у Києві (t.me/dsns_telegram)

Згідно з останніми даними, внаслідок ракетної атаки в Києві постраждали 28 людей. Одна особа загинула.

Дніпро

Вранці ракети атакували Дніпро. Станом на сьогодні відомо про п'ятьох загиблих та понад 20 поранених. Зафіксовано приліт по торговому центру, внаслідок чого виникла пожежа.

Фото: приліт по торговому центру в Дніпрі (t.me/dnipropetrovskaODA)

Також пошкоджено приватний будинок, шестиповерхову будівлю та пологовий будинок. Рятувальна операція продовжується, під завалами можуть бути люди.

Фото: наслідки прильоту по пологовому будинку (Офіс генерального прокурора)

Львів

Під час нічної повітряної тривоги Львівську область атакували 14 "шахедів", вісім із них вдалося збити. Влучило в одне з підприємств у Львові, частково зруйновано адміністративну будівлю та виробничі цехи.

Вранці по обласному центру вдарили ракети. В результаті постраждали 13 осіб. Відомо про часткові руйнування в 13 багатоповерхівках та дві школи. Багато пошкоджених автомобілів.

Фото: наслідки атаки Львова (t.me/kozytskyy_maksym_official)

На даний момент, за даними МВС, загинула одна людина.

Крім того, є влучання в інфраструктурний об'єкт у Дрогобицькому районі Львівської області. Поки без деталей, але попередньо без жертв.

Харків

Під час ворожих ракетних ударів у Харкові постраждали приміщення Обласного центру онкології. У кількох корпусах вибило близько 70 вікон, пошкоджено дах. Постраждалих серед медперсоналу та пацієнтів немає.

Фото: удар по Харківському онкоцентру (t.me/synegubov)

Загалом окупанти завдали понад 20 ударів ракетами С-300. Є також руйнування та пошкодження складських та виробничих будівель, транспортного депо та одного з підприємств.

Внаслідок ударів загинули троє чоловіків, які були працівниками підприємства. Ще 11 людей отримали поранення.

Фото: рятувальники гасять пожежу та розбирають завали (t.me/synegubov та Харківська обласна прокуратура)

Одеса

Вночі місто атакували безпілотники. Зокрема, зафіксовано влучання в законсервовану будівлю одного з об'єктів інфраструктури. Також уламки збитого дрона пошкодили 17-поверховий будинок. Виникла пожежа, яка обійшлася без постраждалих, врятовано 23 особи.

Уранці на Одесу полетіли ракети. Є влучання в житлові будинки, у тому числі в триповерховий, внаслідок атаки загинули троє одеситів , ще 15 отримали поранення, серед них двоє дітей - 6 та 8 років.

Фото: наслідки прильотів в Одесі (t.me/odeskaODA)

Усі постраждалі отримують медичну допомогу. Двоє поранених у тяжкому стані.

Крім того, пошкоджено ліцей. На щастя, дітей там не було, вони на канікулах, а працівники під час повітряної тривоги перебували в укритті.

Запоріжжя

Запоріжжя потрапило під масований удар у проміжок з 07:30 до 08:25. Атаковано кілька підприємств, одна ракета впала на відкритій місцевості, ще одна зруйнувала приватний будинок. Вибуховою хвилею та уламками пошкодило багатоповерхівки.

Фото: наслідки удару по Запоріжжю (t.me/zoda_gov_ua)

Інформація про всі місця влучень, руйнувань та постраждалих уточнюється. На даний момент відомо про чотирьох загиблих та понад 10 постраждалих.

Конотоп

Російські ракети також атакували Конотоп на Сумщині. В результаті поранено двох мирних жителів.

Фото: прильоти у Конотопі (Сумська обласна прокуратура)

Повідомляється про пошкодження приміщення станції техобслуговування та житлових будинків. Один автомобіль згорів повністю.