У мережі пишуть про законопроєкт щодо військового обліку з 14 років. Що кажуть у Раді

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Скандальний "законопроєкт"

Видання 44.ua 3 березня розмістило у себе нібито інтерв'ю з народним депутатом від партії "Європейська солідарність" Максимом Саврасовим.

Згідно з публікацією, Саврасов "розповів" про новий "законопроєкт", який передбачає зміни в процедурі постановки на військовий облік.

"Ми плануємо змінити процес збору даних про молодих українських хлопців, щоб на військовий облік вони могли стати вже з 14 років. Для цього ми хочемо запропонувати колегам внести зміни до чинного законодавства, щоб залучити до цього процесу навчальні заклади, середні загальноосвітні школи, технікуми та коледжі", - наводило видання "слова Саврасова".

Також "ініціатива" нібито передбачає, що вчителі зможуть напряму надавати ТЦК дані про учнів. Зокрема, йдеться про тих школярів, які демонструють результати у фізичній підготовці.

44.ua з посиланням на нардепа також уточнювало, що "законопроєкт" перебуває в розробці. Він готовий на 70%.

"Інтерв'ю" Саврасова все ще доступне на сайті 44.ua.

Реакція в Раді

Нардеп, член комітету Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко наголосив, що його комітет не займається такими законопроєктами, про які нібито заявляв Саврасов.

"Більше того, навіть з юридичної точки зору це схоже на фейк", - зазначив Федієнко.

Зі свого боку голова фракції "Слуга народу" в Раді Давид Арахамія підкреслив, що його фракції нічого не відомо про "ініціативу народного депутата Саврасова".

"Якщо фракція "Європейська солідарність" справді працює над таким законопроєктом, то можу запевнити, що його ніколи не буде нами підтримано і ми за таке не голосуватимемо за будь-яких обставин", - додав він.

Інтерв'ю виявилося фейком

Сам Максим Саврасов відреагував на таке інтерв'ю і публікації в ЗМІ тільки сьогодні.

"Сайт 44.ua вчора видав моє фейкове інтерв'ю: Про підготовку до мобілізації з 14 років. Новину передрукувало багато ЗМІ та Telegram-каналів. Такої розмови не було. Користуйтеся надійними джерелами інформації", - зазначив він.

При цьому в Центрі протидії дезінформації також підтвердили, що інформація про плани Ради внести зміни до законодавства, які зобов'яжуть ставити на військовий облік хлопчиків із 14 років, - фейк.

Відповідний законопроєкт навіть не вносили в Раду.