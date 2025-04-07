У мережі пишуть про вибух в центрі Києва. Що сталося насправді

У Києві, неподалік станції метро "Олімпійська", сьогодні було чути звук, схожий на вибух. На місці працюють рятувальники.

Про це розповів керівник прес-центру ДСНС Києва Павло Петров у коментарі РБК-Україна.

За даними ДСНС, на вулиці Антоновича, у дворі житлового будинку горів автомобіль Nissan Leaf. На місці працювали рятувальники, станом на 11:15 пожежу було ліквідовано. За попередніми даними, обійшлось без постраждалих.

"Ймовірно, звук оцей "хлопок" короткого замкнення електричних батарей був сприйнятий за вибух. Як такого вибуху по факту не було", - розповіли у ДСНС.

Також відомо, що на місці події працюють правоохоронні органи, які розслідують причини вибуху.

Вибухи в Києві

Нагадаємо, 3 квітня у Києві було зафіксовано два вибухи. Спочатку повідомлялось про вибух на ринку "Юність" у Деснянському районі столиці. Відомо, що там загинули дві людини. Спочатку повідомлялось про вибух газового балона, однак згодом правоохоронці уточнили, що вибухнула граната.

Детальніше про надзвичайну ситуацію, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

А другий вибух відбувся у Дніпровському районі. За попередніми даними, там чоловік отримав травми, коли нерозпізнаний предмет здетонував в його руках.