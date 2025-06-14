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У мережі пишуть про вибух в аеропорту Тегерана (відео)

Субота 14 червня 2025 03:12
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У мережі пишуть про вибух в аеропорту Тегерана (відео) Фото: в аеропорту Тегерана пролунав вибух (x.com/MOSSADil)
Автор: Іван Носальський

В аеропорту Тегерана "Мехрабад" у суботу, 14 червня, вночі прогримів вибух. Його причина поки що невідома.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.

Згідно з інформацією очевидців, над аеропортом після вибуху піднялися стовпи вогню і густий дим.

Місцеве видання ISNA публікує відео, на якому видно, як з району аеропорту в західній частині Тегерана здіймаються стовпи густого диму.

Удари Ізраїлю по Ірану

Нагадаємо, Ізраїль у п'ятницю 13 червня, вдарив по низці військових об'єктів Ірану. Також метою стали ядерні об'єкти, де відбувається збагачення урану.

Зокрема, Армія оборони Ізраїлю повідомила про ураження двох військових баз "Хамадан" і "Табріз" на заході Ірану.

Також ізраїльські війська вразили системи ППО та ракетні установки.

Атаки Ізраїлю відбуваються в рамках операції "Пробудження лева". Детальніше про неї - в матеріалі РБК-Україна.

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Ізраїль Іран Тегеран Вибух
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