В сети пишут о взрыве в аэропорту Тегерана (видео)

В аэропорту Тегерана "Мехрабад" в субботу, 14 июня, ночью прогремел взрыв. Его причина пока неизвестна.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel .

Согласно информации очевидцев, над аэропортом после взрыва поднялись столбы огня и густой дым. Местное издание ISNA публикует видео, на котором видно, как из района аэропорта в западной части Тегерана поднимаются столбы густого дыма.

Удары Израиля по Ирану

Напомним, Израиль в пятницу 13 июня, ударил по ряду военных объектов Ирана. Также целью стали ядерные объекты, где происходит обогащение урана.

В частности, Армия обороны Израиля сообщила о поражении двух военных баз "Хамадан" и "Табриз" на западе Ирана.

Также израильские войска поразили системы ПВО и ракетные установки.

Атаки Израиля происходят в рамках операции "Пробуждение льва". Детальнее о ней - в материале РБК-Украина.

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