ua ru
Пт, 26 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У мережі пишуть про термінову госпіталізацію глави російської ЦВК

Новость на русском →
Москва, П'ятниця 26 травня 2023 18:05
У мережі пишуть про термінову госпіталізацію глави російської ЦВК Фото: Елла Памфілова, голова ЦВК Росії (росЗМІ)
Автор: Іван Носальський

У Росії сьогодні, 26 травня, нібито госпіталізували голову Центральної виборчої комісії Еллу Памфілову. У неї зник голос.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram-канал Baza.

За інформацією видання, Памфілову доправили до однієї з московських лікарень. За кілька днів до цього вона скаржилася лікарям на сильний біль у горлі, але лікування їй не допомогло.

"Медики ухвалили рішення про її термінову госпіталізацію. Зараз у неї майже повністю зник голос, проте її життю нічого не загрожує", - додає Baza.

При цьому у коментарі пропагандистському виданню ТАСС Памфілова розповіла, що у неї нібито ларингіт.

Що відомо про Памфілову

Памфілова стала головою російської ЦВК ще 2016 року. За час повномасштабної війни проти України вона встигла потрапити до санкційного списку США та України.

При цьому голова ЦВК є затятою путіністкою. Вона підтримує вторгнення в Україну та виступала зі скандальними заявами на адресу влади нашої країни.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Москва лікарні ЦИК РФ Війна Росії проти України
NEWS
Воєнний стан на літо. Повний список правил та заборон
Воєнний стан на літо. Повний список правил та заборон
DAILY
Сергій Череватий: Пригожин хоче піти з Бахмута, бо розуміє, що на "Вагнер" чекає розгром
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Сергій Череватий: Пригожин хоче піти з Бахмута, бо розуміє, що на "Вагнер" чекає розгром