В сети пишут о срочной госпитализации главы российской ЦИК
В России сегодня, 26 мая, якобы госпитализировали главу Центральной избирательной комиссии Эллу Памфилову. У нее пропал голос.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Baza.
По информации издания, Памфилову доставили в одну из московских больниц. За несколько дней до этого она жаловалась врачам на сильную боль в горле, но лечение ей не помогло.
"Медики приняли решение о ее срочной госпитализации. Сейчас у нее почти полностью пропал голос, однако ее жизни ничего не угрожает", - добавляет Baza.
При этом в комментарии пропагандистскому изданию ТАСС Памфилова рассказала, что у нее якобы ларингит.
Что известно о Памфиловой
Памфилова стала главой российской ЦИК еще в 2016 году. За время полномасштабной войны против Украины она успела попасть в санкционный список США и Украины.
При этом глава ЦИК является ярой путинисткой. Она поддерживает вторжение в Украину и выступала со скандальными заявлениями в адрес властей нашей страны.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.