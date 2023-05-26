В сети пишут о срочной госпитализации главы российской ЦИК

В России сегодня, 26 мая, якобы госпитализировали главу Центральной избирательной комиссии Эллу Памфилову. У нее пропал голос.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Baza.

По информации издания, Памфилову доставили в одну из московских больниц. За несколько дней до этого она жаловалась врачам на сильную боль в горле, но лечение ей не помогло.

"Медики приняли решение о ее срочной госпитализации. Сейчас у нее почти полностью пропал голос, однако ее жизни ничего не угрожает", - добавляет Baza.

При этом в комментарии пропагандистскому изданию ТАСС Памфилова рассказала, что у нее якобы ларингит.

Что известно о Памфиловой

Памфилова стала главой российской ЦИК еще в 2016 году. За время полномасштабной войны против Украины она успела попасть в санкционный список США и Украины.

При этом глава ЦИК является ярой путинисткой. Она поддерживает вторжение в Украину и выступала со скандальными заявлениями в адрес властей нашей страны.