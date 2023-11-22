ua en ru
Ср, 22 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У мережі пишуть, що кордон з Угорщиною мінують. ДПСУ спростовує

Україна, Середа 22 листопада 2023 14:48
UA EN RU
У мережі пишуть, що кордон з Угорщиною мінують. ДПСУ спростовує Фото: прикордонники спростували фейк про мінування кордону з Угорщиною (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

У мережі поширюють фейк про нібито мінування кордону з Угорщиною. Українські прикордонники спростовують цю інформацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України у Telegram.

Зазначається, що у мережі почало поширюватися відео, де особа у військовій формі із закритим обличчям називає себе військовослужбовцем ЗСУ. Невідомий запевняє, що мінує території біля кордону України та Угорщини нібито за наказом.

ДПСУ наголошує, що фейкове відео публікується у мережі з тезами, що кордон мінують, щоб нібито зупинити порушників або угорських військ.

"Інформація про мінування кордону з Угорщиною не відповідає дійсності і є фейком", - наголошують прикордонники.

Українців просять не поширювати неправдиві повідомлення та свідомо аналізувати інформацію.

Захист кордону

Нагадаємо, що українські військові дійсно мінують кордон, але поблизу Росії та Білорусі. Таким чином захисники укріплюють прикордонні території, встановлюючи міни, будуючи укріплення, риючи траншеї та окопи. У разі повторної атаки з боку країн-агресорів це допоможе зупинити ворога.

Раніше спікер ДПСУ Андрій Демченко розповідав, що ситуація по кордону з Білоруссю залишається контрольованою. Прикордонники показали, як охороняється кордон. Всі пункти пропуску були заміновані.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Угорщина прикордонники Кордон з Україною пограничная служба
NEWS
Британська розвідка оцінила значення боїв біля села Кринки на лівому березі Дніпра
Британська розвідка оцінила значення боїв біля села Кринки на лівому березі Дніпра
DAILY
Крісті Райк: Після війни в Європі будуть розбіжності щодо того, якою ми бачимо Росію
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Крісті Райк: Після війни в Європі будуть розбіжності щодо того, якою ми бачимо Росію