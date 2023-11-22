У мережі пишуть, що кордон з Угорщиною мінують. ДПСУ спростовує

У мережі поширюють фейк про нібито мінування кордону з Угорщиною. Українські прикордонники спростовують цю інформацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України у Telegram.

Зазначається, що у мережі почало поширюватися відео, де особа у військовій формі із закритим обличчям називає себе військовослужбовцем ЗСУ. Невідомий запевняє, що мінує території біля кордону України та Угорщини нібито за наказом.

ДПСУ наголошує, що фейкове відео публікується у мережі з тезами, що кордон мінують, щоб нібито зупинити порушників або угорських військ.

"Інформація про мінування кордону з Угорщиною не відповідає дійсності і є фейком", - наголошують прикордонники.

Українців просять не поширювати неправдиві повідомлення та свідомо аналізувати інформацію.

Захист кордону

Нагадаємо, що українські військові дійсно мінують кордон, але поблизу Росії та Білорусі. Таким чином захисники укріплюють прикордонні території, встановлюючи міни, будуючи укріплення, риючи траншеї та окопи. У разі повторної атаки з боку країн-агресорів це допоможе зупинити ворога.

Раніше спікер ДПСУ Андрій Демченко розповідав, що ситуація по кордону з Білоруссю залишається контрольованою. Прикордонники показали, як охороняється кордон. Всі пункти пропуску були заміновані.