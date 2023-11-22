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В сети пишут, что границу с Венгрией минируют. ГПСУ опровергает

Украина, Среда 22 ноября 2023 14:48
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В сети пишут, что границу с Венгрией минируют. ГПСУ опровергает Фото: пограничники опровергли фейк о минировании границы с Венгрией (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

В сети распространяют фейк о якобы минировании границы с Венгрией. Украинские пограничники опровергают эту информацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины в Telegram.

Отмечается, что в сети начало распространяться видео, где человек в военной форме с закрытым лицом называет себя военнослужащим ВСУ. Неизвестный уверяет, что минует территории у границы Украины и Венгрии якобы по приказу.

ГПСУ отмечает, что фейковое видео публикуется в сети с тезисами, что границу минируют, чтобы якобы остановить нарушителей или венгерских военных.

"Информация о минировании границы с Венгрией не соответствует действительности и является фейком", - подчеркивают пограничники.

Украинцев просят не распространять ложные сообщения и сознательно анализировать информацию.

Защита границы

Напомним, что украинские военные действительно минируют границу, но вблизи России и Беларуси. Таким образом защитники укрепляют пограничные территории, устанавливая мины, строя укрепления, роя траншеи и окопы. В случае повторной атаки со стороны стран-агрессоров это поможет остановить врага.

Ранее спикер ГПСУ Андрей Демченко рассказывал, что ситуация по границе с Белорусью остается контролируемой. Пограничники показали, как охраняется граница. Все пункты пропуска были заминированы.

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