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У мережі пишуть про "приліт" на підприємстві у Бєлгороді (відео)

Ілюстративне фото: у мережі пишуть про "приліт" на підприємстві у Бєлгороді (росЗМІ)
Автор: Іван Носальський

У Бєлгороді сьогодні, 18 березня, вкотре лунали вибухи. Там нібито був "приліт".

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на російські Telegram-канали.

За їхньою інформацією, вибухи в місті чули приблизно о 19:30. Після цього мешканці селища Разумноє, що знаходиться під Бєлгородом, повідомляли про відключення світла.

Пізніше стало відомо, що у місті під час обстрілу було пошкоджено промислову будівлю.

"Приліт" нібито був на підприємстві, що на вулиці Волчанській.

Що передувало

Нагадаємо, минулого тижня російські добровольці, які допомагають Україні у війні з Росією, прорвали кордон та зайшли на територію Бєлгородської, Брянської та Курської областей.

Там вони взяли під контроль частину прикордонних територій. Бої продовжуються досі.

Сьогодні, 18 березня, "Російський добровольчий корпус" повідомив, що не має наміру згортатися, а планує далі проводити наступальні дії в рамках свого рейду на територію РФ.

Також бійці РДК попередили жителів Бєлгорода та закликали їх піти в укриття, оскільки була робота з військових об'єктів ЗС РФ у місті.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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Бєлгородська областьВійна Росії проти УкраїниВибухи