В сети пишут о "прилете" на предприятии в Белгороде (видео)

По их информации взрывы в городе слышали примерно в 19:30. После этого жители поселка Разумное, который находится под Белгородом, сообщали об отключении света.

Позже стало известно, что в городе во время обстрела было повреждено промышленное здание.

"Прилет" якобы был на предприятии, которое находится на улице Волчанской.

Что предшествовало

Напомним, на прошлой неделе российские добровольцы, которые помогают Украине в войне с Россией, прорвали границу и зашли на территорию Белгородской, Брянской и Курской областей.

Там они взяли под контроль часть приграничных территорий. Бои продолжаются до сих пор.

Сегодня, 18 марта, "Русский добровольческий корпус" сообщил, что не намерен сворачиваться, а планирует дальше проводить наступательные действия в рамках своего рейда на территорию РФ.

Также бойцы РДК предупредили жителей Белгорода и призвали их уйти в укрытие, поскольку была работа по военным объектам ВС РФ в городе.