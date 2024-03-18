RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В сети пишут о "прилете" на предприятии в Белгороде (видео)

Иллюстративное фото: в сети пишут о "прилете" на предприятии в Белгороде (росСМИ)
Автор: Иван Носальский

В Белгороде сегодня, 18 марта, в очередной раз гремели взрывы. Там якобы был "прилет".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы.

По их информации взрывы в городе слышали примерно в 19:30. После этого жители поселка Разумное, который находится под Белгородом, сообщали об отключении света. 

 

Позже стало известно, что в городе во время обстрела было повреждено промышленное здание. 

"Прилет" якобы был на предприятии, которое находится на улице Волчанской. 

Что предшествовало

Напомним, на прошлой неделе российские добровольцы, которые помогают Украине в войне с Россией, прорвали границу и зашли на территорию Белгородской, Брянской и Курской областей. 

Там они взяли под контроль часть приграничных территорий. Бои продолжаются до сих пор. 

Сегодня, 18 марта, "Русский добровольческий корпус" сообщил, что не намерен сворачиваться, а планирует дальше проводить наступательные действия в рамках своего рейда на территорию РФ.

Также бойцы РДК предупредили жителей Белгорода и призвали их уйти в укрытие, поскольку была работа по военным объектам ВС РФ в городе. 

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Белгородская областьВойна России против УкраиныВзрывы