В сети пишут о "прилете" на предприятии в Белгороде (видео)

В Белгороде сегодня, 18 марта, в очередной раз гремели взрывы. Там якобы был "прилет".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы.
По их информации взрывы в городе слышали примерно в 19:30. После этого жители поселка Разумное, который находится под Белгородом, сообщали об отключении света.
Позже стало известно, что в городе во время обстрела было повреждено промышленное здание.
"Прилет" якобы был на предприятии, которое находится на улице Волчанской.
Напомним, на прошлой неделе российские добровольцы, которые помогают Украине в войне с Россией, прорвали границу и зашли на территорию Белгородской, Брянской и Курской областей.
Там они взяли под контроль часть приграничных территорий. Бои продолжаются до сих пор.
Сегодня, 18 марта, "Русский добровольческий корпус" сообщил, что не намерен сворачиваться, а планирует дальше проводить наступательные действия в рамках своего рейда на территорию РФ.
Также бойцы РДК предупредили жителей Белгорода и призвали их уйти в укрытие, поскольку была работа по военным объектам ВС РФ в городе.
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