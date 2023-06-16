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У мережі пишуть про перший випадок інфікування у Криму: захворів російський військовий

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П'ятниця 16 червня 2023 22:39
У мережі пишуть про перший випадок інфікування у Криму: захворів російський військовий Фото: у мережі пишуть про перший випадок інфікування в Криму (росЗМІ)
Автор: Іван Носальський

У тимчасово окупованому Криму виявили перший випадок інфекційного захворювання після підриву росіянами Каховської ГЕС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Кримський вітер".

За непідтвердженими даними, одного з російських військовослужбовців госпіталізовано з тяжкою формою інфекційного захворювання.

У мережі пишуть про те, що причиною стало порушення рекомендацій "ГУ МНС Росії у Криму". Раніше "відомство" рекомендувало відмовитися від купання у Північно-Кримському каналі та інших прісних водоймах півострова.

Підрив Каховської ГЕС

Нагадаємо, 6 червня вночі російські окупанти підірвали Каховську ГЕС. Внаслідок їхнього теракту частину населених пунктів Херсонської області затопило, а Крим втратив водопостачання через Північно-Кримський канал.

Українські відомства попереджали, що у Дніпро потрапили машинне масло, сміття, частини будівель і не тільки. У зв'язку з цим місцевим жителям заборонили ловити рибу та закликали вживати лише бутильовану воду.

Більш детально про те, чому після підриву Каховської ГЕС вода у Дніпрі стала небезпечною, читайте у матеріалі РБК-Україна.

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