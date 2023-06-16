В сети пишут о первом случае инфицирования в Крыму: заболел российский военный

Во временно оккупированном Крыму обнаружили первый случай инфекционного заболевания после подрыва россиянами Каховской ГЭС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Крымский ветер".

По неподтвержденным данным, один из российских военнослужащих госпитализирован с тяжелой формой инфекционного заболевания.

В сети пишут о том, что причиной стало нарушение рекомендаций "ГУ МЧС России по Крыму". Ранее "ведомство" рекомендовало отказаться от купания в Северо-Крымском канале и других пресных водоемах полуострова.

Подрыв Каховской ГЭС

Напомним, 6 июня ночью российские оккупанты подорвали Каховскую ГЭС. В результате их теракта часть населенных пунктов Херсонской области затопило, а Крым лишился водоснабжения через Северо-Крымский канал.

Украинские ведомства предупреждали, что в Днепр попали машинное масло, мусор, части зданий и не только. В связи с этим местным жителям запретили ловить рыбу и призвали употреблять только бутилированную воду.

Более детально о том, почему после подрыва Каховской ГЭС вода в Днепре стала опасной, читайте в материале РБК-Украина.