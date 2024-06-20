У мережі пишуть про напад на військового у Дніпрі. Поліція порушила справу

Що відомо про конфлікт

У четвер, 20 червня, у мережі поширили відео, на якому група чоловіків у центрі Дніпра напала на українського військового, який гуляв з немовлям. Невідомі без опізнавальних знаків в балаклавах вихопили дитину з рук чоловіка, скрутили його в кайданки та почали бити.

Пізніше з'явилася інформація, що напад був скаєний на добровольця та бійця спеціального підрозділу Kraken Дмитра Павлова з позивним "Син".

Поліція порушила справу

"Невідомі особи у камуфльованому одязі та балаклавах завдали 33-річному чоловіку тілесні ушкодження та незаконно утримували його. Подія сталася 20 червня близько 13:45 на пр. Яворницького у м. Дніпро", - повідомили в поліції.

За даним фактом порушили дві справи: за ч. 1 ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження) та 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі) Кримінального кодексу України.

Наразі поліцейські проводять першочергові слідчі заходи для ідентифікації всіх осіб, причетних до вказаної події.