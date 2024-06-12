У Житомирі група чоловіків намагалась вибити двері в квартиру військового: що їм загрожує

У Житомирі до квартири, де проживає родина військовослужбовця, намагалися проникнути троє незнайомих чоловіків. Вони зайшли до під'їзду та намагалися вибити двері.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Житомирської обласної прокуратури.

Як зазначається у повідомленні згідно з записом будинкової відеокамери, троє чоловіків безперешкодно набрали код вхідних дверей під’їзду, увійшли до будинку та піднялися на відповідний поверх.

"Зловмисники не реагували на зауваження господарки, намагаючись вибити двері та увірватися до помешкання", - зазначають у прокуратурі.

Наразі триває встановлення осіб, причетних до хуліганських дій стосовно родини військовослужбовця.

"Санкція зазначеної статті передбачає покарання, зокрема, обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на строк до чотирьох років", - йдеться в повідомленні.

Фото: троє чоловіків, що намагалися проникнути до квартири військовослужбовця (zhit.gp.gov)