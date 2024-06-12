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У Житомирі група чоловіків намагалась вибити двері в квартиру військового: що їм загрожує

Житомир, Середа 12 червня 2024 11:48
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У Житомирі група чоловіків намагалась вибити двері в квартиру військового: що їм загрожує Фото: троє чоловіків намагались вибити двері у квартиру військового в Житомирі (facebook com NGUmainpage)
Автор: Ярослава Борзова

У Житомирі до квартири, де проживає родина військовослужбовця, намагалися проникнути троє незнайомих чоловіків. Вони зайшли до під'їзду та намагалися вибити двері.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Житомирської обласної прокуратури.

Як зазначається у повідомленні згідно з записом будинкової відеокамери, троє чоловіків безперешкодно набрали код вхідних дверей під’їзду, увійшли до будинку та піднялися на відповідний поверх.

"Зловмисники не реагували на зауваження господарки, намагаючись вибити двері та увірватися до помешкання", - зазначають у прокуратурі.

Наразі триває встановлення осіб, причетних до хуліганських дій стосовно родини військовослужбовця.

"Санкція зазначеної статті передбачає покарання, зокрема, обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на строк до чотирьох років", - йдеться в повідомленні.

У Житомирі група чоловіків намагалась вибити двері в квартиру військового: що їм загрожуєФото: троє чоловіків, що намагалися проникнути до квартири військовослужбовця (zhit.gp.gov)

Нагадаємо, нещодавно у Києві чоловіки з проросійською позицією напали на волонтерку та дружину військового, побивши її. Відомо, що це сталося після прощання з бойовою медикинею Іриною Цибух.

Також у Києві трапився інцидент з побиттям військового восени минулого року. Його побили у відділку поліції.

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