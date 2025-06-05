У мережі пишуть про "Орєшнік" в небі над Казахстаном: що сталося насправді

У небі над Казахстаном сьогодні, 5 червня, помітили об'єкти, що світяться. У російських Telegram-каналах зробили вкид про "Орєшнік".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Казахстану в Telegram.

У відомстві наголосили, що фактів порушення повітряного простору Казахстану зафіксовано не було. Загроз для населення немає.



"Це явище схоже на залишки уламків космічного апарату, що входять в атмосферу, або на метеоритний потік. Як правило, всі вони згорають у щільних шарах атмосфери, не долітаючи до земної поверхні", - пояснили в Міноборони. Там додали, що громадянам країни необхідно зберігати спокій і не поширювати недостовірну інформацію. Компетентні органи вже вивчають таке явище.