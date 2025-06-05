В сети пишут об "Орешнике" в небе над Казахстаном: что произошло на самом деле

В небе над Казахстаном сегодня, 5 июня, заметили светящиеся объекты. В российских Telegram-каналах сделали вброс об "Орешнике".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Казахстана в Telegram.

В ведомстве подчеркнули, что фактов нарушения воздушного пространства Казахстана зафиксировано не было. Угроз для населения нет.



"Данное явление схоже со входящими в атмосферу остатками обломков космического аппарата или на метеоритный поток. Как правило, все они сгорают в плотных слоях атмосферы, не долетая до земной поверхности", - объяснили в Минобороны. Там добавили, что гражданам страны необходимо сохранять спокойствие и не распространять недостоверную информацию. Компетентные органы уже изучают такое явление.