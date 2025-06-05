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В сети пишут об "Орешнике" в небе над Казахстаном: что произошло на самом деле

Четверг 05 июня 2025 22:12
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В сети пишут об "Орешнике" в небе над Казахстаном: что произошло на самом деле Фото: необычное явление в небе над Казахстаном (скриншот видео)
Автор: Иван Носальский

В небе над Казахстаном сегодня, 5 июня, заметили светящиеся объекты. В российских Telegram-каналах сделали вброс об "Орешнике".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Казахстана в Telegram.

В ведомстве подчеркнули, что фактов нарушения воздушного пространства Казахстана зафиксировано не было. Угроз для населения нет.

"Данное явление схоже со входящими в атмосферу остатками обломков космического аппарата или на метеоритный поток. Как правило, все они сгорают в плотных слоях атмосферы, не долетая до земной поверхности", - объяснили в Минобороны.

Там добавили, что гражданам страны необходимо сохранять спокойствие и не распространять недостоверную информацию. Компетентные органы уже изучают такое явление.

Удар "Орешником" по Украине

Напомним, в ноябре 2024 года российские оккупанты ударили по Днепру баллистической ракетой средней дальности. В РФ заявили, что для атаки применили ракету "Орешник".

Позже выяснилось, что "Орешник" - это, вероятно, модификация РС-26 "Рубеж".

По неподтвержденной информации, ее дальность, вероятно, достигает 5500 км. Данных о самой ракете в открытом доступе мало.

Детальнее о российской ракете - в материале РБК-Украина.

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