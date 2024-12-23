У мережі пишуть про атаку дронів на найбільший військовий полігон РФ "Кадамовський"

За інформацією Telegram-каналу, вранці 22 грудня Ростовську область атакували ракети і дрони. Щонайменше чотири безпілотники, ймовірно, вдарили по території військового полігону "Кадамовський" у селищі Персіанівський.

"Унаслідок атаки на складі з боєприпасами на полігоні почалася пожежа і детонація. Про постраждалих невідомо", - уточнює ASTRA.

Біля полігону також дислокується російська 150-та мотострілецька дивізія.

Також джерела каналу в екстрених службах Ростовської області розповіли, що над військовим аеродромом у місті Міллерово нібито було збито ракету.

При цьому, як пише ASTRA, через атаку дронів у Ростовській області було пошкоджено лінію електропередач.