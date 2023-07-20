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У мережі пишуть про атаку на аеродром в Рязанській області РФ

Фото: Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Аеродром у Рязанській області Росії міг бути атакований попередньо за допомогою БПЛА.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Baza.

"За інформацією джерел, аеродром атакували приблизно о 3 ночі 20 липня - у цей час було чути вибух", - йдеться у заяві.

Зазначається, що пізніше сліди його наслідків - воронку діаметром 10 см, глибиною 1,5 см - виявили в районі стоянки літаків у Московському районі області в ніч на 20 липня.

Фото: Рязанська область (google.com/maps)

"За попередніми даними, вибух міг бути здійснений за допомогою квадрокоптера, виготовленого кустарним способом. Пошкоджень і постраждалих немає", - пише Baza.

Вибухи у Криму

Нагадаємо, інформацію про вибухи в Раздольному сьогодні вранці почали розповсюджувати російські пропагандистські Telegram-канали.

Вони уточнювали, що там нібито було пошкоджено чотири адміністративні будівлі. Пізніше у мережі з'явилося відео атаки.

Вибухи в Криму останнім часом гримлять дедалі частіше. Наприклад, сьогодні вдень їх фіксували у районі двох аеродромів. Деталі інциденту наразі невідомі.

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