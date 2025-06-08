У мережі писали про затримання воїна біля "КиївПрайду". Поліція каже - бився протезом

Вчора у місцевих пабліках з'явилася інформація, що правоохоронці затримали на Михайлівській площі військового, а також пошкодили йому протез. Пабліки також опублікували відповідні фото.

Однак сьогодні вранці у поліції Києва пояснили, що військовослужбовець був серед групи осіб, яка не захотіла проходити поверхневу перевірку та влаштувала сутичку з поліцейськими.

"Військовослужбовець під час штовханини ударив протезом по голові працівника поліції, спричинивши останньому тілесні ушкодження у вигляді закритої черепно-мозкової травми та забійної рани", - розповіли в поліції Києва.

Там зазначили, що слідчий відділ Шевченківського управління поліції порушив справу за фактом насильства щодо працівника поліції. Наразі триває слідство.

Крім того, правоохоронці склали адміністративні матеріали за ст. 173 (дрібне хуліганство), ст. 185 (Злісна непокора законному розпорядженню поліцейського) КУпАП щодо інших учасників сутички на Михайлівській площі. У них вилучили димові шашки та газові балончики.