В сети писали о задержании воина возле "КиевПрайда". Полиция говорит - бился протезом

В Киеве вчера, 7 июня, полицейские задержали группу людей, которые хотели устроить драку на "КиевПрайде" возле здания Министерства иностранных дел. Среди задержанных был военный с протезом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные паблики и заявление полиции Киева.
Вчера в местных пабликах появилась информация, что правоохранители задержали на Михайловской площади военного, а также повредили ему протез. Паблики также опубликовали соответствующие фото.
Однако сегодня утром в полиции Киева объяснили, что военнослужащий был среди группы лиц, которая не захотела проходить поверхностную проверку и устроила потасовку с полицейскими.
"Военнослужащий во время толкотни ударил протезом по голове сотрудника полиции, причинив последнему телесные повреждения в виде закрытой черепно-мозговой травмы и убойной раны", - рассказали в полиции Киева.
Там отметили, что следственный отдел Шевченковского управления полиции возбудил дело по факту насилия в отношении работника полиции. Сейчас ведется следствие.
Кроме того, правоохранители составили административные материалы по ст. 173 (мелкое хулиганство), ст. 185 (Злостное неповиновение законному распоряжению полицейского) КУоАП в отношении других участников столкновения на Михайловской площади. У них изъяли дымовые шашки и газовые баллончики.
Вчера на Михайловской площади в Киеве состоялось мероприятие к "Неделе равенства", которое проводило ЛГБТ-сообщество. Однако мероприятие не обошлось без скандалов.
Сначала к "КиевПрайду" пришла группа, которая была настроена к драке. Чтобы это предотвратить, наиболее агрессивно настроенных правоохранители доставили в райотдел полиции.
Потом проведение "КиевПрайда" на Михайловской площади осудили в Киевской митрополии Православной церкви Украины. Подробнее о том, как вчера проходил "КиевПрайд", - читайте в материале РБК-Украина.
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