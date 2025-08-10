ua en ru
У мережі писали про заручників у супермаркеті Львова: поліція пояснила, що сталось

Львів, Неділя 10 серпня 2025 19:44
UA EN RU
У мережі писали про заручників у супермаркеті Львова: поліція пояснила, що сталось Фото: поліція спростувала інформацію про захоплення заручників у супермаркеті Львова (facebook.com kyivpatrol)
Автор: Каріна Левицька

У соцмережах з’явилася інформація про нібито захоплення заручників у львівському супермаркеті на проспекті Чорновола. Проте поліція спростувала ці повідомлення і пояснила, що відбулось.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Львівської області.

Сьогодні в мережі з'явилась інформація, що озброєний чоловік взяв людей в заручники у львівському супермаркеті "Арсен" на Чорновола.

Однак, як пізніше правоохоронці затримали чоловіка та пояснили, що все було зовсім не так.

Що кажуть в поліції

Як повідомили правоохоронці, сьогодні, 10 серпня, близько 18:00 на спецлінію 102 надійшло повідомлення про конфлікт між двома чоловіками, що стався в одному з супермаркетів на проспекті Чорновола.

За вказаною адресою негайно виїхала слідчо-оперативна група відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1, співробітники інших служб поліції Львівщини спільно з працівниками Управління патрульної поліції у Львівській області.

"На місці події поліцейські виявили чоловіка, який вчинив конфлікт з охоронцем супермаркету", - заявили в поліції.

Правоохоронці затримали нападника після чого встановили його особу. Нападником виявився 36-річний мешканець Запорізької області.

"Заборонених речей та предметів він при собі не мав. Наразі правоохоронці встановлюють обставини події, вирішується питання правової кваліфікації", - додали в поліції.

Затримання злочинців в Україні

Нагадаємо, що днями у Житомирській області п'яний озброєний чоловік погрожував поліцейським гранатою з висмикнутою чекою. На фоні цього випадку правоохоронці оголошували спецоперацію.

Незадовго до того у Київській області стався смертельний інцидент. Чоловік кинув в поліцейських гранату, через що правоохоронцям довелося його нейтралізувати.

А ще кілька тижнів тому стало відомо, що в Києві судитимуть чоловіка, який кинув гранату з вікна своєї квартири через галасливих сусідів. Тоді внаслідок вибуху було пошкоджено припарковані авто.

