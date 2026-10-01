У мережі написали про "замах" на співвласника Fire Point Штілермана, він спростував

"На голову Fire Point Штілермана скоєно замах поблизу Києва, він поранений", - написав Ауслендер з посиланням на джерела.

Він розповів, що Штілерман нібито отримав легке поранення, один із його охоронців загинув, а зловмисники були ліквідовані.

"Чутки про мою загибель та загибель охоронця трохи перебільшені", - заявив співвласник Fire Point.

У коментарі РБК-Україна у Fire Point публікації в соцмережах щодо замаху на Штілермана назвали вигадкою.