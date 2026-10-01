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У мережі написали про "замах" на співвласника Fire Point Штілермана, він спростував

14:15 01.10.2026 Чт
1 хв
aimg Валерій Ульяненко
Фото: співвласник оборонної компанії Fire Point Денис Штілерман (Getty Images)

У ЗМІ у четвер, 1 жовтня, з'явилась інформація щодо нібито замаху на співвласника Fire Point Дениса Штілермана. Він сам відповів на них і заявив, що вони "трохи перебільшені".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Штілермана і допис журналіста Сергія Ауслендера.

"На голову Fire Point Штілермана скоєно замах поблизу Києва, він поранений", - написав Ауслендер з посиланням на джерела.

Він розповів, що Штілерман нібито отримав легке поранення, один із його охоронців загинув, а зловмисники були ліквідовані.

"Чутки про мою загибель та загибель охоронця трохи перебільшені", - заявив співвласник Fire Point.

У коментарі РБК-Україна у Fire Point публікації в соцмережах щодо замаху на Штілермана назвали вигадкою.

Нагадаємо, ракета FP-7 компанії Fire Point вже успішно пройшла два попередні етапи випробувань і зараз перебуває на етапі військових випробувань.

Раніше Fire Point повідомила, що планує здійснити перше успішне перехоплення балістичної ракети до середини 2027 року.

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