UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У мережі написали про стрілянину під Києвом на Софіївській Борщагівці: що каже поліція

Фото: під Києвом сталася стрілянина на Софіївській Борщагівці (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юлія Акимова, Марія Кучерявець

У четвер, 12 вересня, в Софіївській Борщагівці під Києвом сталася стрілянина. Наразі поліція з'ясовує всі обставини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали та коментар Нацполіції.

Що трапилося

Сьогодні вранці Telegram-каналами поширилися повідомлення про стрілянину, яку нібито вчинили прямо з вікон ЖК під Києвом на Софіївській Борщагівці. В мережі оприлюднили відео з місця та написали, що туди вже прибули спецпризначенці.

Що каже поліція

Як сказали РБК-Україна в прес-службі Нацполіції України, правоохоронці приїхали на місце за фактом виклику. Наразі проводяться слідчі дії, з'ясовуються всі обставини події. За даними Нацполу, стрілок був один. 

 

 

Нагадаємо, в серпні РБК-Україна писало про стрілянину в Печерському районі Києва. Тоді військовослужбовець відкрив вогонь під час конфлікту з охоронцем одного з житлових комплексів.

Крім того, раніше в Києві на блокпосту сталася стрілянина через те, що водій автівки не зупинився на вимогу військових.

Також повідомлялося про чоловіка, який влаштував стрілянину в Оболонському районі столиці в стані алкогольного сп'яніння. Внаслідок чого постраждав 53-річний чоловік, його госпіталізували.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КиївНаціональна поліція