У мережі написали про стрілянину під Києвом на Софіївській Борщагівці: що каже поліція

Нагадаємо, в серпні РБК-Україна писало про стрілянину в Печерському районі Києва. Тоді військовослужбовець відкрив вогонь під час конфлікту з охоронцем одного з житлових комплексів.

Крім того, раніше в Києві на блокпосту сталася стрілянина через те, що водій автівки не зупинився на вимогу військових.

Також повідомлялося про чоловіка, який влаштував стрілянину в Оболонському районі столиці в стані алкогольного сп'яніння. Внаслідок чого постраждав 53-річний чоловік, його госпіталізували.

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