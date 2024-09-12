В сети написали о стрельбе под Киевом на Софиевской Борщаговке: что говорит полиция

Напомним, в августе РБК-Украина писало о стрельбе в Печерском районе Киева. Тогда военнослужащий открыл огонь во время конфликта с охранником одного из жилых комплексов.

Кроме того, ранее в Киеве на блокпосту произошла стрельба из-за того, что водитель автомобиля не остановился по требованию военных.

Также сообщалось о мужчине, устроившем стрельбу в Оболонском районе столицы в состоянии алкогольного опьянения. В результате пострадал 53-летний мужчина, его госпитализировали.

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