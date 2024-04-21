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У мережі написали про повістку померлому журналісту. ТЦК відреагував

Фото: ТЦК прокоментували повістку, що надійшла померлому журналісту (facebook.сom zt otck)
Автор: Каріна Левицька

У мережі почали поширювати інформацію про виписану повістку, яка надійшла журналісту Артему Франкову, який помер минулого року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київський міський ТЦК та СП.

Нагадаємо, що вчора, 20 квітня мережею почали поширювати фото повістки, яка прийшла на ім'я покійного редактору журналу "Футбол" Артема Франкова.

В повістці була вимога з’явитися 20 квітня до Територіального центру комплектування Оболонського району міста Києва для оновлення даних та проходження ВЛК. 

"Подібні випадки не є одиничним і трапляються через те, що громадяни не оновлюють свої персональні дані вчасно безпосередньо в територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки. Крім того, невірні дані щодо громадян можуть подавати інші державні реєстри. Відтак ТЦК та СП не володіє повною і достовірною інформацією щодо осіб, які можуть бути призвані на військову службу", - наголосили в ТЦК.

Військові наголосили, що необхідно вчасно  оновлювати дані своїх облікових даних.

"Також нагадуємо про адміністративну та кримінальну відповідальність відповідно до чинного законодавства за порушення призовниками, військовозобов’язаними, резервістами правил військового обліку та ухилення від призову на військову службу за мобілізацією в особливий період", - йдеться в повідомленні Київського міського ТЦК та СП.

Мобілізація в Україні

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в Україні докорінно змінились повістки та правила їх вручення.

Крім того, Закарпатський обласний ТЦК і СП повідомив, де саме українцям можуть вручити повістку.

РБК-Україна повідомляло, що 11 квітня Верховна рада України ухвалила у другому читанні законопроект, який урегульовує процедуру мобілізації.

Детальніше про мобілізацію та про те, що зміниться з травня, коли закон набере чинності - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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