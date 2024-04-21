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В сети написали о повестке умершему журналисту. ТЦК отреагировал

Украина, Воскресенье 21 апреля 2024 17:18
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В сети написали о повестке умершему журналисту. ТЦК отреагировал Фото: ТЦК прокомментировали поступившую умершему журналисту повестку (facebook.сom zt otck)
Автор: Карина Левицкая

В сети начали распространять информацию о выписанной повестке, которая поступила журналисту Артему Франкову, который умер в прошлом году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевский городской ТЦК и СП.

Напомним, что вчера, 20 апреля по сети начали распространять фото повестки, которая пришла на имя покойного редактора журнала "Футбол" Артема Франкова.

В повестке было требование явиться 20 апреля в Территориальный центр комплектования Оболонского района города Киева для обновления данных и прохождения ВВК.

"Подобные случаи не являются единичным и случаются из-за того, что граждане не обновляют свои персональные данные вовремя непосредственно в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки. Кроме того, неверные данные о гражданах могут подавать другие государственные реестры. Поэтому ТЦК и СП не обладает полной и достоверной информацией о лицах, которые могут быть призваны на военную службу", - отметили в ТЦК.

Военные отметили, что необходимо вовремя обновлять данные своих учетных данных.

"Также напоминаем об административной и уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение призывниками, военнообязанными, резервистами правил воинского учета и уклонение от призыва на военную службу по мобилизации в особый период", - говорится в сообщении Киевского городского ТЦК и СП.

Мобилизация в Украине

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Украине коренным образом изменились повестки и правила их вручения.

Кроме того, Закарпатский областной ТЦК и СП сообщил, где украинцам могут вручить повестку.

РБК-Украина сообщало, что 11 апреля Верховная рада Украины приняла во втором чтении законопроект, регулирующий процедуру мобилизации.

Детальнее о мобилизации и о том, что изменится с мая, когда закон вступит в силу - читайте в материале РБК-Украина.

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