Мережею шириться відео про "постріл у працівника ТЦК". Поліція спростувала російський фейк

Російські пропагандисти створили черговий неправдивий сюжет на тему мобілізації в Україні. Цього разу йдеться про відео з нібито стрільбою в працівника Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) під час вручення повістки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Національної поліції України.
Як розповіли в правоохоронних органах, під час моніторингу поліцейські виявили у російських медіа відео тривалістю 2 секунди, яке описане як "момент пострілу" невідомої особи у працівника ТЦК "буцім-то у ході процесу вручення повісток".
При цьому в підписі до ролика вказувалось, що нібито дане відео оприлюднила сама Нацполіція. Проте у ході попередньої перевірки було встановлено, що кадри містять ознаки підробки. А саме:
Окрім цього, зазначили в поліції, до них не надходило жодних повідомлень щодо вбивства або поранення працівника ТЦК.
Правоохоронці закликають українців не поширювати інформацію російських медіа та довіряти лише офіційним джерелам.
Зазначимо, що поширення свідомо неправдивих фактів є улюбленою справою та практикою російської пропаганди. Таким чином країна-терорист намагається дестабілізувати ситуацію в інших державах, або ж спробувати розколоти суспільство.
До прикладу, буквально вчора у Центрі протидії дезінформації при РНБО України спростували черговий російський фейк на тему вручення повісток в армію. Ворожі Telegram-канали опублікували відео, на якому патрульні поліцейські затримали чоловіка нібито в рамках мобілізації в Україні. Проте ролик виявився неправдивим.
Додамо, перед тим українська військова розвідка попереджала про те, що РФ готує чергову потужну інформаційно-психологічну кампанію проти нашої країни використовуючи тему "президентських виборів".
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