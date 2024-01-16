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Мережею шириться відео про "постріл у працівника ТЦК". Поліція спростувала російський фейк

Ілюстративне фото: НПУ спростувала російський фейк нібито про стрільбу в працівника ТЦК через повістку (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

Російські пропагандисти створили черговий неправдивий сюжет на тему мобілізації в Україні. Цього разу йдеться про відео з нібито стрільбою в працівника Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) під час вручення повістки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Національної поліції України.

Як розповіли в правоохоронних органах, під час моніторингу поліцейські виявили у російських медіа відео тривалістю 2 секунди, яке описане як "момент пострілу" невідомої особи у працівника ТЦК "буцім-то у ході процесу вручення повісток".

При цьому в підписі до ролика вказувалось, що нібито дане відео оприлюднила сама Нацполіція. Проте у ході попередньої перевірки було встановлено, що кадри містять ознаки підробки. А саме: 

  • не відображено характерних ознак, притаманних пострілу з вогнепальної зброї
  • написи на жилеті зображуваної особи нерозбірливі, імовірно, написані іноземними літерами, а працівники ТЦК СП при виконанні службових обов'язків ходять в камуфльованому одязі та без світловідбивних жилетів
  • "водяний знак" на відео - підробка під вотермарку НПУ, та не відповідає тій, якою маркується офіційне відео.

Окрім цього, зазначили в поліції, до них не надходило жодних повідомлень щодо вбивства або поранення працівника ТЦК.

Правоохоронці закликають українців не поширювати інформацію російських медіа та довіряти лише офіційним джерелам.

Російські фейки

Зазначимо, що поширення свідомо неправдивих фактів є улюбленою справою та практикою російської пропаганди. Таким чином країна-терорист намагається дестабілізувати ситуацію в інших державах, або ж спробувати розколоти суспільство.

До прикладу, буквально вчора у Центрі протидії дезінформації при РНБО України спростували черговий російський фейк на тему вручення повісток в армію. Ворожі Telegram-канали опублікували відео, на якому патрульні поліцейські затримали чоловіка нібито в рамках мобілізації в Україні. Проте ролик виявився неправдивим. 

Додамо, перед тим українська військова розвідка попереджала про те, що РФ готує чергову потужну інформаційно-психологічну кампанію проти нашої країни використовуючи тему "президентських виборів".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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