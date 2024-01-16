В сети распространяют видео о "выстреле в работника ТЦК". Полиция опровергла российский фейк

Как рассказали в правоохранительных органах, во время мониторинга полицейские обнаружили у российских медиа видео продолжительностью 2 секунды, которое описано как "момент выстрела" неизвестной особы в работника ТЦК "будто бы в ходе процесса вручения повесток".

При этом в подписи к ролику указывалось, что данное видео якобы обнародовала сама Нацполиция. Однако в ходе предварительной проверки было установлено, что кадры содержат признаки подделки. А именно:

не отображены характерные признаки, характерные для выстрела из огнестрельного оружия

надписи на жилете изображаемой особы неразборчивы, вероятно, написаны иностранными буквами, а работники ТЦК СП при исполнении служебных обязанностей ходят в камуфлированной одежде и без светоотражающих жилетов

"водяной знак" на видео - подделка под вотермарку НПУ, и не соответствует той, которой маркируется официальное видео.

Кроме этого, отметили в полиции, к ним не поступало никаких сообщений об убийстве или ранении работника ТЦК.

Правоохранители призывают украинцев не распространять информацию российских медиа и доверять только официальным источникам.

Российские фейки

Отметим, что распространение заведомо ложных фактов является любимым делом и практикой российской пропаганды. Таким образом страна-террорист пытается дестабилизировать ситуацию в других государствах, или же попытаться расколоть общество.

Например, буквально вчера в Центре противодействия дезинформации при СНБО Украины опровергли очередной российский фейк на тему вручения повесток в армию. Вражеские Telegram-каналы опубликовали видео, на котором патрульные полицейские задержали мужчину якобы в рамках мобилизации в Украине. Однако ролик оказался неправдивым.

Добавим, прежде украинская военная разведка предупреждала о том, что РФ готовит очередную мощную информационно-психологическую кампанию против нашей страны используя тему "президентских выборов".