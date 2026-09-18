Знищено Мі-8 і літаки: з'явилися знімки аеропорту у Ростові після удару України

У результаті атаки на російський військовий аеродром "Ростов-Центральний" знищено чотири одиниці авіатехніки ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на OSINT-проєкт " КіберБорошно ".

Нагадаємо, уночі 17 вересня в російському Ростові пролунала серія потужних вибухів, після чого на території військового аеродрому спалахнула масштабна пожежа .

Фото: ЗСУ знищили чотири борти окупантів на військовому аеродромі в РФ (t.me/kiber_boroshno)

Аналітики також оприлюднили супутникові знімки та фотографії з місця події, які підтверджують суттєві руйнування техніки на території об'єкта.

За даними аналітиків спільноти, у результаті атаки зафіксовано повне знищення кількох одиниць повітряних суден окупантів.

Нічна атака була частиною масованого удару Сил оборони сотнями дронів по військових та критичних об'єктах у понад 20 областях Росії, а також в окупованому Криму.

Пізніше стало відомо, що спецоперацію на ростовському летовищі провели спецслужби.

Зокрема, у результаті вдалого удару СБУ було уражено три літаки та три гелікоптери росіян.