Уничтожены Ми-8 и самолеты: появились снимки аэропорта в Ростове после удара Украины

В результате атаки на российский военный аэродром "Ростов-Центральный" уничтожены четыре единицы авиатехники врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на OSINT-проект " КиберБорошно ".

Напомним, ночью 17 сентября в российском Ростове раздалась серия мощных взрывов, после чего на территории военного аэродрома вспыхнул масштабный пожар .

Фото: ВСУ уничтожили четыре борта кафиров на военном аэродроме в РФ (t.me/kiber_boroshno)

Аналитики также обнародовали спутниковые снимки и фотографии с места происшествия, подтверждающие значительные разрушения техники на территории объекта.

В частности, после попаданий полностью уничтожено:

По данным аналитиков сообщества, в результате атаки зафиксировано полное уничтожение нескольких единиц воздушных судов окупантов.

Ночная атака была частью массированного удара Сил обороны сотнями дронов по военным и критическим объектам более чем в 20 областях России, а также в оккупированном Крыму.

Позже стало известно, что спецоперацию на ростовском аэродроме провели спецслужбы.

В частности, в результате удачного удара СБУ были поражены три самолета и три вертолета россиян.