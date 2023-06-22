Мережа Глобального договору ООН запускає Енергетичну ініціативу України

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Глобального договору ООН.

"Енергетична ініціатива України має на меті координувати зусилля всіх зацікавлених сторін, які бажають допомогти у відновленні й довгостроковій трансформації галузі. Ініціатива об'єднує зацікавлених партнерів - від постачальників до інвесторів - для налагодження зв'язків між місцевими учасниками та міжнародними партнерами, для розбудови сталої енергетичної галузі України, надання експертних знань і прискорення залучення капіталу", - йдеться в ньому.

Зазначається, що першими членами-засновниками Ініціативи стали найбільші українські енергетичні компанії - група ДТЕК, "Нафтогаз" та "Укренерго".

В повідомленні підкреслили, що за оцінками Світового банку, на короткострокову реконструкцію знадобиться 5,7 млрд доларів США, а на повне відновлення до 2033 року - до 47 мільярдів доларів США.

Виконавча директорка мережі Глобального договору ООН для України Тетяна Сахарук вітає створення Енергетичної ініціативи України.

"Енергетична галузь України має стати рушієм економічного відновлення і модернізації країни. Однак наша енергетична інфраструктура залишається суттєво пошкодженою, і агресія росії проти цивільної інфраструктури все ще триває. Ця галузь потребує негайних та інтенсивних кроків з відновлення для того, щоб Україна не лише вижила, але й процвітала", - зазначила вона.

Раніше повідомлялося, що 21 червня США оголосили, що в тому числі проінвестують понад 520 млн дол, щоб допомогти Україні переформувати енергомережі, третина з яких була знищена Росією.