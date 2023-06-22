Сеть Глобального договора ООН запускает Энергетическую инициативу Украины

"Энергетическая инициатива Украины имеет целью координировать усилия всех заинтересованных сторон, желающих помочь в восстановлении и долгосрочной трансформации отрасли. Инициатива объединяет заинтересованных партнеров - от поставщиков к инвесторам - для налаживания связей между местными участниками и международными партнерами, для развития устойчивой энергетической отрасли Украины, предоставление экспертных знаний и ускорение привлечения капитала", - говорится в нем.

Отмечается, что первыми членами-учредителями Инициативы стали крупнейшие украинские энергетические компании - группа ДТЭК, "Нафтогаз" и "Укрэнерго".

В сообщении подчеркнули, что по оценкам Всемирного банка, на краткосрочную реконструкцию понадобится 5,7 млрд долларов США, а на полное восстановление к 2033 году - до 47 миллиардов долларов США.

Исполнительный директор сети Глобального договора ООН для Украины Татьяна Сахарук приветствует создание Энергетической инициативы Украины.

"Энергетическая отрасль Украины должна стать движущей силой экономического восстановления и модернизации страны. Однако наша энергетическая инфраструктура остается существенно поврежденной, и агрессия россии против гражданской инфраструктуры все еще продолжается. Эта отрасль нуждается в немедленных и интенсивных шагах по восстановлению для того, чтобы Украина не только выжила, но и не только выжила, но и территориально. и процветала", - отметила она.

Ранее сообщалось, что 21 июня США объявили, что в том числе проинвестируют более 520 млн долл., чтобы помочь Украине переформировать энергосети, треть из которых была уничтожена Россией.