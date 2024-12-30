Мережа аптек "АНЦ" у 2024 році виділила на підтримку ЗСУ та лікарень понад 40 млн гривень

Мережа аптек "АНЦ" у 2024 році активно реалізовувала благодійні ініціативи, спрямовані на підтримку військових та українського суспільства в умовах війни. З початку повномасштабного вторгнення компанія перерахувала на благодійність понад 120 млн гривень, з яких лише у 2024 році – понад 40 млн гривень для потреб військових, лікарень та вразливих верств населення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

За словами представників компанії, одним із важливих напрямів діяльності "АНЦ" є підтримка Збройних сил України. Компанія закриває локальні потреби військових формувань і співпрацює з великими благодійними фондами, такими як "Повернись живим" та інші.

У партнерстві з БаДМ та OPTIVITA UKRAINE під об’єднанням "ФАРМСИЛА" компанія передала понад 150 дронів для потреб ЗСУ. Щоб залучити більше людей до підтримки армії, "АНЦ" запустила ініціативу "Кешбек за донат" разом із фондом "Повернись живим".

Компанія також реалізовує масштабну гуманітарну допомогу. За підтримки "Благодійного фонду Сергія Притули" компанія придбала апарати штучної вентиляції легень на суму понад 46 мільйонів гривень і передала їх лікарням у Сумській, Харківській, Запорізькій та Миколаївській областях.

До прифронтових лікарень та військових шпиталів компанія регулярно постачає необхідні ліки, а також підтримує жителів прифронтових регіонів та переселенців фінансово і через надання гуманітарних наборів. У Харкові, Сумах і Херсоні мережа роздає "Пакунки турботи", що включають необхідні ліки та товари першої потреби, сприяючи підтримці здоров’я місцевого населення.

Особливу увагу компанія приділяє співробітникам, мобілізованим до лав ЗСУ. На сьогодні це 108 осіб, з яких 16 – жінки. "АНЦ" забезпечує їхні підрозділи необхідною військовою амуніцією, включаючи бронежилети, каски, тактичні окуляри, форму, рюкзаки та ліки, надаючи підтримку за індивідуальними запитами.