Сеть аптек "АНЦ" в 2024 году выделила на поддержку ВСУ и больниц более 40 млн гривен

Сеть аптек "АНЦ" в 2024 году активно реализовывала благотворительные инициативы, направленные на поддержку военных и украинского общества в условиях войны. С начала полномасштабного вторжения компания перечислила на благотворительность более 120 млн гривен, из которых только в 2024 году - более 40 млн гривен для нужд военных, больниц и уязвимых слоев населения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

По словам представителей компании, одним из важных направлений деятельности "АНЦ" является поддержка Вооруженных сил Украины. Компания закрывает локальные потребности военных формирований и сотрудничает с крупными благотворительными фондами, такими как "Вернись живым" и другие.

В партнерстве с БаДМ и OPTIVITA UKRAINE под объединением "ФАРМСИЛА" компания передала более 150 дронов для нужд ВСУ. Чтобы привлечь больше людей к поддержке армии, "АНЦ" запустила инициативу "Кэшбек за донат" вместе с фондом "Вернись живым".

Компания также реализовывает масштабную гуманитарную помощь. При поддержке "Благотворительного фонда Сергея Притулы" компания приобрела аппараты искусственной вентиляции легких на сумму более 46 миллионов гривен и передала их больницам в Сумской, Харьковской, Запорожской и Николаевской областях.

В прифронтовые больницы и военные госпитали компания регулярно поставляет необходимые лекарства, а также поддерживает жителей прифронтовых регионов и переселенцев финансово и через предоставление гуманитарных наборов. В Харькове, Сумах и Херсоне сеть раздает "Пакеты заботы", включающие необходимые лекарства и товары первой необходимости, способствуя поддержке здоровья местного населения.

Особое внимание компания уделяет сотрудникам, мобилизованным в ряды ВСУ. На сегодня это 108 человек, из которых 16 - женщины. "АНЦ" обеспечивает их подразделения необходимой военной амуницией, включая бронежилеты, каски, тактические очки, форму, рюкзаки и лекарства, оказывая поддержку по индивидуальным запросам.