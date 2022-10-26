Mercedes пішов із Росії. На його заводі під Москвою випускатимуть китайські автомобілі

Як зазначає видання, Mercedes став третім великим виробником легкових автомобілів, що пішов із Росії. До цього реалізували свої активи та залишили його Renault та Nissan. Також у країні закрився завод Toyota.

Концерн продав свій завод у Підмосков'ї та майно дилеру марки ГК "Автодім". Концерн оцінював свої активи в РФ у 2 млрд євро. Автомобільний експерт Володимир Беспалов не може оцінити угоду з урахуванням нинішньої ситуації на авторинку, коли активи продаються за 1 руб. Навіть якщо грошова угода, у компанії виникнуть проблеми з виведенням коштів з РФ.

Постачання автомобілів дорожче 50 тис. євро з ЄС та всіх машин із США до РФ заборонено санкціями. Також інші обмеження фактично унеможливлюють стабільні поставки комплектуючих до РФ.

Завод Mercedes-Benz потужністю 25 тис. машин на рік запустився у підмосковному Єсипові зовсім недавно - у 2019 році. Інвестиції в проект склали 19 млрд рублів, виконували зварювання та фарбування.

Торік концерн Mercedes-Benz збільшив продажі в РФ на 11%, до 43 тис. машин. За підсумками дев'яти місяців поточного року вони скоротилися на 73% до 9,1 тис. штук.

"Автодім" спеціалізується на продажу та обслуговуванні преміальних та люксових автомобілів. Холдинг належить Андрію Ольховському. У серпні в "Автодомі" заявляли про активні переговори з низкою китайських автовиробників щодо ексклюзивного дистрибуторства нових марок у Росії.